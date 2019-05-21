مؤسس هواوي: الولايات المتحدة “تسيء تقدير قوة” الشركة

2019/05/21 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال مؤسس شركة هواوي الصينية رين جينغ في إن الولايات المتحدة تقلل من شأن شركته، وأن خططها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس لم تتأثر وسط محاولات الولايات المتحدة وقف طموحات عملاق الاتصالات العالمية.وقال رين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية رسمية “الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا”، مضيفا أن شركته

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