2019/05/21 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم قضاء دشت آزاكان في جنوب غرب ايران حميد سيلاوي عن استئناف نشاط منفذ الجذابه الحدودي الايراني مع العراق لتنقل المسافرين والشاحنات التجارية عقب اغلاق استمر 40 يوماً.وقال سيلاوي، بحسب وسائل الاعلام الايرانية ، بعد إصلاح طريق بستان – جذابه الذي تضرر جراء السيول والفيضانات الاخيرة التي غمرت المنطقة استأنف هذا المنفذ الحدودي […]

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