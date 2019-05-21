2019/05/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس هبط سعر الذهب، الثلاثاء، بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين إذ أدى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1276.01 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يهبط في ظل صعود الدولار وكالة خطوة برس.

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