2019/05/21 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة العروش " Game of Thrones "أحد اهم و أنجح المسلسلات في تاريخ التلفزيون.

ولكن الخاتمة لقيت ردود فعل متباينة من عشاق المسلسل ونقاده على حد سواء.



إذ وقّع أكثر من مليون مشاهد على عريضة لإعادة إنتاج الحلقة الأخيرة بسيناريو أفضل.

وإذا كانت ردود فعل ا...

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