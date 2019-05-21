مصرف الرافدين يطلق قروضاً للطلبة والأساتذة والباحثين في الدراسات العليا

2019/05/21 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، قروض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى, انه “منح قروض تصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين لتغطية كلف بحوثهم”.وأضاف، ان “مدة القرض تصل الى سنتين وتسدد شهرياً مع الفائدة

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