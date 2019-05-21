برناردو سيلفا لاعب الموسم في مانشستر سيتي

2019/05/21 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حصل البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في السيتيزنز هذا الموسم.وأعلنت الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن فوز بيرناردو سيلفا بجائزة أفضل لاعب في الموسم.وعلق سيلفا على تتويجه بالجائزة خلال احتفالات السيتي مع جماهيره بالرباعية التاريخية في إنجلترا قائلا: “شكرا للاعبين وشكرا […]

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