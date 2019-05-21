عتبات كربلاء تكرم وكالة نون الخبرية

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان وعضو مجلس ادارة العتبة الحسينية السيد افضل الشامي ان عتبات كربلاء المقدسة تقدم وافر شكرها لوسائل الاعلام التي ساهمت ولازالت تساهم بتغطية الفعاليات والنشاطات التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة وبالخصوص نقل فعاليات هذا المهرجان العالمي، مؤكدا على الدور البارز لوسائل الاعلام في انجاح اي عمل من خلال النشر والترويج له لمساحات واسعة.
ودعا الشامي وسائل الاعلام بضرورة مواصلة العمل لعكس الصورة الناصعة والجميلة لمدينة كربلاء المقدسة وهويتها الانسانية وايصالها الى جمع اصقاع العالم.
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