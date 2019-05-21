عتبات كربلاء تكرم وكالة نون الخبرية

2019/05/21 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وكالة نون الاخبارية لمشاركتها الفاعلة في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الخامس عشر 1440هـ حيث استطاعت ان توثق جميع فقرات وفعاليات المهرجان وتسلم السيد رئيس التحرير شهادة تقديرية وهدية الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين.اذ تم تكريم وكالة نون الخبرية وسط اجواء احتفالية كبيرة حضرها مسؤولو العتبتين المقدستين وشخصيات اعلامية من داخل وخارج المحافظة لتكريم وكالات الأنباء و القنوات الفضائية والاذاعات والصحف المحلية التي شاركت في تغطية فعاليات مهرجان ربيع الشهادة العالمي في شهر شعبان للعام الحالي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان وعضو مجلس ادارة العتبة الحسينية السيد افضل الشامي ان عتبات كربلاء المقدسة تقدم وافر شكرها لوسائل الاعلام التي ساهمت ولازالت تساهم بتغطية الفعاليات والنشاطات التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة وبالخصوص نقل فعاليات هذا المهرجان العالمي، مؤكدا على الدور البارز لوسائل الاعلام في انجاح اي عمل من خلال النشر والترويج له لمساحات واسعة.

ودعا الشامي وسائل الاعلام بضرورة مواصلة العمل لعكس الصورة الناصعة والجميلة لمدينة كربلاء المقدسة وهويتها الانسانية وايصالها الى جمع اصقاع العالم.

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