2019/05/21 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاما لقناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيسبوك.



فهل تتخذ إدارة فيسبوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟"

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر "الهولوكوست" بحق اليهود.

ومن جانبها، أوقفت قناة "الجزيرة" اثنين من صحفييها عقب نشرهما مقطع فيديو ينفي حقائق عن محرقة "الهولوكوست".يذكر أن عدد ضحايا المحارق النازية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "الهولوكوست"، يقدر بنحو ستة ملايين يهودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن ترامب يطلب من "فيسبوك" حجب صفحة الجزيرة القطرية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن ترامب يطلب من "فيسبوك" حجب صفحة الجزيرة القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).