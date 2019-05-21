2019/05/21 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد السيناتور الديمقراطي والمرشح الرئاسي للرئاسة القادمة بيرني ساندرز انه لن يعتذر عن معارضة حربي الولايات المتحدة في فيتنام والعراق ، بعد تعرضه لانتقادات اعلامية اتهمته بمشاعر معادية لامريكا.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ساندرز ردا على سؤال بشأن الهتافات المعادية لامريكا اثناء حضوره احتجاجا ضد التدخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح للرئاسة الامريكية: لن اعتذر عن معارضتي لحربي العراق وفيتنام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح للرئاسة الامريكية: لن اعتذر عن معارضتي لحربي العراق وفيتنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).