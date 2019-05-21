وزير التجارة يوجه بإجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المحلية المسوقة

2019/05/21 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني، الثلاثاء، جميع المواقع ومراكز التسويق والاستلام بإتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الخزين الاستراتيجي من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم الجاري.وأكد العاني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، على “أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين من خلال تغطيتها بوسائل

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