التجارة توجه بحماية الخزين الاستراتيجي للحنطة

2019/05/21 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني، الثلاثاء، جميع المواقع ومراكز التسويق والاستلام باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الخزين الاستراتيجي من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين هذا الموسم.وقال العاني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه ” وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين من خلال تغطيتها بوسائل الحماية الكاملة للوقاية […]

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