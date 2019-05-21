2019/05/21 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إعلام القضاء أعلن القضاء، اليوم الثلاثاء، إصدار محكمة جنايات القرنة أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق خمسة متاجرين بالمخدرات.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “محكمة جنايات القرنة قضت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع راتنج الكنابس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحكام مختلفة بالسجن بحق متاجرين بالمخدرات في البصرة وكالة خطوة برس.

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