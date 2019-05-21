2019/05/21 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الشباب في البصرة اليوم الثلاثاء للمطالبة بتوفير فرص عمل في الشركات النفطية .وأكد المتظاهرون في تجمع أمام مبنى محافظة البصرة أنهم انهوا فترة تدريبية لمدة شهرين في شركة النفط البصرة ولم يتم تعيينهم في الشركة بحسب الاتفاق مع حكومة البصرة المحلية .وطالبوا حكومة البصرة المحلية الايفاء بتعهداتها بتشغيلهم في الشركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من الشباب في البصرة يطالبون بتوفير فرص عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من الشباب في البصرة يطالبون بتوفير فرص عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).