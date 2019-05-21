أحكام بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق متاجرين بالمخدرات في البصرة

2019/05/21 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القرنة، اليوم الثلاثاء، أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق خمسة متاجرين بالمخدرات.

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