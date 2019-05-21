الجمعية الانسانية : الراتب التقاعدي يجب الايقل عن نصف مليون دينار

2019/05/21 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الجمعية الانسانية للمتقاعدين بزيادة رواتب شريحة المتقاعدين عبر تعديل قانون التقاعد الموحد وصرف مكأفاة نهاية الخدمة دفعة واحدة خلال شهري حزيران وتموز المقبلين .

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