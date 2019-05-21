بالفيديو.. رجل دين يحذر من ظاهرة غريبة تغزو المجتمع العراقي

2019/05/21 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حذر رجل الدين ضياء الجابري من ظاهرة تغزو المجتمع العراقي ..كما موضح في الفيديو المرفق

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