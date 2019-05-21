الحشرات تغزو أحياء بغداد الفقيرة

2019/05/21 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تعاني بغداد بسبب انتشار الحشرات، علماً أن بعض الأنواع ليس مألوفاً بالنسبة للعراقيّين.ولا تنفع مبيدات الحشرات في القضاء عليها، ما يتطلب العمل على تحسين البنى التحتية السمّ ومبيدات الحشرات تعدّ من الموادّ الأساسية التي توفرها العديد من المحالّ التجارية، سواء التي تبيع تلك المواد […]

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