رئيس الجمهورية يبحث مع مسؤول امريكي العلاقات الثنائية

2019/05/21 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد مساعد وزير الخزانة الامريكية مارشال بلينغسلي.

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