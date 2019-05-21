الحلبوسي يبحث مع مسؤول اميركي تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية

2019/05/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب , ان الحلبوسي التقى بيلينغسلي بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جوي هود ” .وأكد اللقاء على […]

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