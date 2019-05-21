مجلس النواب يناقش في جلسته اليوم معالجة أزمة السكن

2019/05/21 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد اليوم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته رقم 20 لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعماله.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب , ان الفقرة الاولى من جدول الاعمال هي التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015.واضاف : ان جدول الاعمال يتضمن ايضا معالجــة ازمـــة السكـــن وتقريــر […]

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