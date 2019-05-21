بالصور.. بلدية الموصل تشرع بحملة لمكافحة الحشرات والبعوض مساءا

2019/05/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىشرعت مديرية بلدية الموصل وبالتعاون مع دائرة صحة نينوى، باطلاق حملة مكافحة الحشرات والبعوض في الموصل.

وقال مدير بلدية الموصل المهندس رضوان الشهواني “باشرت ملاكاتنا البلدية بالتعاون مع دائرة صحة نينوى، بحملة التضبيب لمكافحة الحشرات في المدينة”، مبينا ان “صحة نينوى وفرت المبيد الحشري والاجهزة الخاصة بالتضبيب، فيما وقع على بلدية الموصل توفير الاليات والكوادر للبدء بالحملة”.

واضاف ان “الحملة في مرحلتها الاولى ستشمل المناطق القريبة من نهر دجلة، مؤكدا انها ستشمل جميع مناطق المدينة”.

من جانبه اوضح مدير اعلام بلدية الموصل علاء محمد ان “فرقتين انتشرت اليوم للعمل في مناطق المدينة بواقع واحدة لكل جانب، شملت المناطق التابعة لقطاع الربيع البلدي بأيمن المدينة، واخرى في مناطق قطاع الحدباء البلدي ومنها غابات الموصل والمناطق المحاذية للنهر”.

موضحاً ان “هذه الحملة تتميز عن غيرها باستخدام اجهزة حديثة غير تلك القديمة التي كان يطلق عليها بـ (الدخانية)” مبيناً ان ” الية العمل تجري وفق عملية مايسمى بالتضبيب” اي نشر المبيد الحشري الذي يبقى عالقاً في الجو لمدة ثلاثة ساعات تقريباً”.



مضيفا ان العمل سيستمر يوميا من بعد الساعة الخامسة مساءاً وهو موعد حركة الحشرات وطيران البعوض في الجو”.

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