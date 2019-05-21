صورة.. فندق في النجف يثير سخرية ابناء المحافظة

2019/05/21 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اثار فندق شيد في النجف سخرية ابناء المحافظة نسبة الى شكله الموضح في الصورة، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور الفندق مع تعليقات ساخرة واجمع المتابعين على تسميته بـ “السفرطاس”.

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