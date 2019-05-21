وزارة الصحة: ضبط طنين من العدس غير صالحة للاستهلاك البشري

2019/05/21 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت الرقابة الصحية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، من ضبط طنين من مادة العدس غير صالحة للاستهلاك البشري في اسواق المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الرقابة الصحية في قطاع بلد للرعاية الصحية الاولية في صحة صلاح الدين وبالتعاون مع شعبة الجريمة المنظمة الاقتصادية ومكتب الامن الوطني في القضاء تمكن من ضبط كمية كبيرة من مادة العدس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري كانت معدة للتداول في اسواق مدينة بلد بسبب سوء الخزن”.

واكد مدير قطاع بلد للرعاية الصحية نزار عبد الحميد بحسب البيان ان “مصادرة مادة العدس والتي تبلغ كميتها اكثر من (2) طن جاءت بعد الحملات الصحية المفاجئة على المحلات والاسواق العامة في مركز مدينة بلد بمناسبة شهر رمضان”.

واضاف عبد الحميد ان “الرقابة الصحية في قطاع بلد ستواصل اجراءاتها وحملاتها التفتيشية لمنع تداول السلع والمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري ومتابعة توفير الشروط الصحية لخزن المواد الغذائية وعمل المطاعم ومعامل انتاج المياه”.

ودعا “المواطنين الى التعاون مع الفرق الصحية لكشف المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة وملاحظة تاريخ انتاجها ونفاذها”.

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