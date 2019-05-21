2019/05/21 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

بعد مرور وقت طويل على الزواج، يسود العلاقة الزوجية بعد الفتور والملل والروتين وهذا أمر طبيعي ويصبح البحث عن محفز لهذه العلاقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة تثبت وجود عادة تعيد العلاقة بين الأزواج إلى مرحلة بدايتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة حديثة تثبت وجود عادة تعيد العلاقة بين الأزواج إلى مرحلة بدايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).