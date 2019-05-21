العمل تعتزم تأسيس نادٍ رياضي لذوي الإعاقة

2019/05/21 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا موسعا برئاسة النائب الإداري للهيئة علي جعفر الحلو وبحضور النائب

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