فرانس برس: السعودية واسرائيل تريدان تصفية حساباتهما مع ايران عبر اميركا.. هذا ما قد يحدث بالعراق

2019/05/21 | 11:43

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بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير فرنسي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، بأن العراق أصبح مجدداً محور شد الحبال الامريكية الإيرا...





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