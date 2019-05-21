نائبة: الربط السككي مع الكويت مثير للسخرية

2019/05/21 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن موضوع الربط السككي مع الكويت مثير للسخرية.وقالت نصيف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “على اي مسؤول عراقي يزور الكويت وقبل ان يعدهم بالربط السككي ان يعلم بأن شبكة السكك العراقية لا تتحمل أكثر من 20% من طاقة […]

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