جراحة عاجلة لأحمد السقا.. وهذه حالته الصحية الآن

2019/05/21 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الفنان أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الشكر لطبيب جراحة العظام أحمد عز، الذي أجري له عملية جراحية عاجلة بمنطقة الساق.

وكتب السقا: “ربنا دايماً بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك”.

وأضاف: “كان عندي إصابة في رجلي، وربنا أكرمنى بدكتور مصري اسمه أحمد عز استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري..



دكتور محترم وذو ضمير مهني وشاطر”.

وأنهى السقا منشوره قائلا: “والحمد لله أنا أحسن دلوقتي دعواتكم”.

يذكر أن أحمد السقا يشارك في سباق دراما رمضان بمسلسل “ولد الغلابة”، الذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً، ويشاركه في البطولة مي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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