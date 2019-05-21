النزاهة تطالب بمعالجة العيوب في عقود الكهرباء

2019/05/21 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المُتعاقدة مع وزارة الكهرباء، مُبيِّنةً ضرورة معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المُبرمة مع هذه الشركات.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “دائرة الوقاية في الهيئة مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء، شكلا فريق عملٍ لتقصِّي واقع حال عقود […]

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