العراق يشارك بمؤتمر الصناعة الرقمية المقام في تتارستان

2019/05/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سفير العراق في روسيا حيدر العذاري، اليوم الثلاثاء، وصول وفود عراقية عالية المستوى الى روسيا للمشاركة في موتمر الصناعة الرقمية الذي سيقام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان.

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