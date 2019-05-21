الفتح: الحشد وفصائل المقاومة ليسا طرفا في النزاع بين واشنطن وطهران

2019/05/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان ،الثلاثاء، ان قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة ليسا طرفا في النزاع الجاري بين واشنطن وطهران , الا ان امريكا المتمثلة بسفارتها في بغداد تحديدا تحاول استغلال أي تصعيد بين الطرفين كي يزجوا الحشد والفصائل به.وقال ذيبان في تصريح لـ / المعلومة /، ان […]

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