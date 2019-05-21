عالية نصيف : أية وعود يعطيها أي مسؤول عراقي للكويت بشأن الربط السككي هي بعيدة عن الواقع

2019/05/21 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف أن أية وعود يعطيها أي مسؤول عراقي للكويت بشأن الربط السككي هي بعيدة عن الواقع لكون السكك العراقية لاتتحمل أكثر من 20 بالمئة من طاقة ميناء أم قصر.وقالت في بيان اليوم:" على اي مسؤول عراقي يزور الكويت وقبل ان يعدهم بالربط السككي ان يعلم بأن شبكة السكك العراقية لا تتحمل أكثر من 20% من طاقة ميناء ام قصر فقط، علماً بأنها قديمة ولا تتحمل مرور العديد من القطارات، فكيف تتحمل قطارات دول الجوار؟! ".

وأوضحت نصيف:" ان كلفة تطوير شبكة السكك وتوسعتها في العراق تكلف أكثر من ٦٠ مليار دولار وقد يستغرق انجازها مدة لاتقل عن خمس سنوات بحسب آراء الخبراء، فهل هناك مسؤول عراقي يرى ضرورة ان نباشر بهذا العمل المكلف إكراماً لدولة كسرت ظهرنا بالتعويضات التعسفية وحاربت العراقيين بأرزاقهم وتعاملت معنا بانتهازية في قضايا خور عبدالله وميناء مبارك وترسيم الحدود؟ ".

وتابعت:" ان الربط السككي مع الكويت لن يتم انجازه ليس فقط بسبب ارتفاع كلفته وعدم استفادة العراق منه، وإنما لكون الموضوع برمته مثيراً للسخرية، إذ لاتوجد دولة تقدم مثل هكذا خدمة عظيمة لإنعاش اقتصاد جارة ألحقت الضرر بها وبشعبها ".

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