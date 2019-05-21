بالفيديو – وفاء عامر تصدم الجميع بما قامت به على الطائرة قبل الإفطار!

2019/05/21 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مقدمة البرامج بوسي شلبي مقطع فيديو يحمل الطابع المرح يجمعها بوفاء عامر ورجاء الجداوي على متن إحدى الطائرات في طريقهن إلى دبي.

وكانت المفاجأة هي اصطحاب وفاء عامر معها على متن الطائرة “حلة محشي كرنب”، بينما جلبت بوسي كنافة من أجل التحلية بعد الإفطار، وهو ما جعل قائد الطائرة يعترض على هذا الأمر لتظهر وفاء وهي تتحدث مع الكابتن وتسأله إن كان يعرفها أو لا وتطلب منه أن يتركهن لأنها وعدت صديقتيها بإحضار محشي ليفطرن على متن الطائرة.

وتشارك وفاء عامر في رمضان 2019 في مسلسل “حكايتي” مع ياسمين صبري وأحمد بدير وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد نادر جلال.

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