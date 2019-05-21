الشابندر: محور النجيفي الاضعف في المكون السني

2019/05/21 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب السابق عزت الشابندر، الثلاثاء، ان تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات السنية، مشيرا الى ان الضغوط الخارجية هي من قسمت الكتل السنية الى اطراف متشظية.وقال الشابندر في تصريح متلفز تابعته/ المعلومة/، ان “انقسام الكتل السنية جاء بسبب التدخلات الاقليمية وببسب الصراع على المنصب وان تحالف اسامة النجيفي هو الاضعف […]

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