2019/05/21 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الأطباء والخبراء الطرق الفعالة للتخلص من السلوليت، المشكلة التي تقلق العديد من النساء ، خاصة مع قدوم فصل الصيف والإجازات.وقالت مساعدة قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة موسكو الطبية الأولى، لودميلا سميرنوفا: إن هناك طرقا مختلفة تعمل بشكل “جماعي” لمكافحة السلوليت.والسلوليت هو تغير في الطبقة الطبوغرافية للجلد يحدث لدى معظم الإناث بسن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع قدوم فصل الصيف كيف تتخلصين من السلوليت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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