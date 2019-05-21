2019/05/21 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف لواشنطن: لا تهددونا..



جربوا الاحترام إنه يفلح

وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف "تهديدات" الرئيس

الأميركي ترامب بـ "التبجحات" التي لن تقضي على

بلاده.

وتزامن رد ظريف مع وصول وزير خارجية عُمان إلى إيران في زيارة يعتقد

أنها قد تكون مرتبطة بالتوتر الحالي في الخليج.

وكتب في تغريدة أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر

(الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب.

وأضاف ظريف في تغريدته أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين

بينما رحل كل المعتدين.



الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن

تقضي على إيران".



وتوجّه إلى ترامب قائلا: "لا تهددوا إيرانياً

أبداً.



جرّبوا الاحترام، إنه يفلح".

وهذا التصريح رد مباشر على التغريدة الأخيرة التي نشرها الرئيس

الأميركي ضد إيران ليل الأحد على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.



وكان

ترامب قد كتب في تغريدته: "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك

نهايتها.



لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات

وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تهديدات" من

قبل إيران.



كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير

الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات محتملة من مجموعات عراقية

مسلحة مدعومة من إيران.

وأطلقت الأحد قذيفة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم

مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية.



ولم تعرف

الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور.



وتشهد العلاقات

الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار ترامب قبل عام الانسحاب

من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف لواشنطن: لا تهددونا.. جربوا الاحترام إنه يفلح) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف لواشنطن: لا تهددونا.. جربوا الاحترام إنه يفلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).