البرلمان يعتزم اعداد قانون لعودة المفسوخة عقودهم إلى الداخلية والدفاع

2019/05/21 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/بغداد

اكد عضو مجلس النواب حامد الموسوي ان البرلمان يعمل على اعداد قانون لعودة جميع المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية و الدفاع إلى وظائفهم.

وقال الموسوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء،أن ” فقرة تضمنتها موازنة العام الجاري نصت على عودة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية و الدفاع عام ٢٠٠٨ إلى وظائفهم” ، مبينا أن “الذين تركو وظائفهم و انسحبوا عام ٢٠١٤ ، لم يجري فسخ عقودهم تعسفيا بل هم من ترك الوظائف و بالتالي يجب عودتهم بقانون”.

واضاف الموسوي،أن ” ما يجري العمل عليه الآن في مجلس النواب هو إعداد قانون لعودة جميع المفسوخة عقودهم لوظائفهم في وزارتي الداخلية و الدفاع”.

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