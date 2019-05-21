2019/05/21 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد المؤتمر الوطني العراقي , الثلاثاء , ان الادارة الامريكية تمارس الاستفزاز والابتزاز الاقتصادي والمالي اتجاه العراق من خلال مساعد الخزانة الامريكية .وقال عضو المؤتمر محمد الموسوي في بيان له تلقت / المعلومة / نسخه منه , أن ” الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة سياسة (الإستفزاز والإبتزاز) الإقتصادي والمالي تجاه العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني : واشنطن تستفز وتبتز العراق مالياً وإقتصادياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني : واشنطن تستفز وتبتز العراق مالياً وإقتصادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).