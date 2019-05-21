2019/05/21 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن عن توفر (35) منحة لدراسة الماجستير خارج العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن توفر (35) منحة لدراسة الماجستير خارج العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن توفر (35) منحة لدراسة الماجستير خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).