كيف تتفاعل الاستجابة المناعية مع الأمراض القاتلة في مختلف أوقات اليوم

2019/05/21 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الخبراء إن استجاباتنا المناعية تتحكم فيها الساعة البيولوجية للجسم على مدار اليوم، وهذا ما يجعل المرض أكثر حدة على المصابين به في أوقات محددة من الليل والنهار.وتعمل الساعة البيولوجية المتحكمة في الاستجابات المناعية للجسم، على مدار 24 ساعة، وهي تنظم النوم واليقظة على فترات منتظمة، ما يعرف باسم دورة النوم/الاستيقاظ.وحلل الباحثون في

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