2019/05/21 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار في مناطق بالاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هطول أمطار على عدة مدن بإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هطول أمطار على عدة مدن بإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).