العمليات المشتركة تكشف عن الجهات التي تحقق بسقوط صاروخ

2019/05/21 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة عن الجهات التي تحقق بحادثة سقوط صاروخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، الأحد الماضي.

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