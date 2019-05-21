بغداد تواجه سيناريوهات كارثية في ظل تصاعد الصراع الأمريكي-الإيراني

2019/05/21 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقود من نزاعات متتالية، يجد العراق نفسه اليوم مجددا محور شد حبال بين الولايات المتحدة وإيران اللتين صعدتا خطابهما أخيرا بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يصب في مصلحة أطراف أخرى قد تدفع في اتجاه إشعال فتيل المواجهة، بحسب محللين.

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