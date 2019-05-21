موجة امطار تهطل على مدن باقليم كوردستان

2019/05/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن هطول امطار في مناطق بالاقليم.وذكر بيان للدائرة أن الاجواء، لليوم الثلاثاء ستكون غائمة جزئياً مع توقعات بهطول موجة من الامطار في بعض المناطق.واضاف أن الاجواء ليوم غد الاربعاء، ستكون صافية وستتغير الى غائمة جزئياً في بعض المناطق.

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