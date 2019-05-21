مرور كربلاء تحذر راكبي الدراجات النارية من الاحداث بأيداعهم السجن

2019/05/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية مرور كربلاء، الاهالي واولياء الامور من ظاهرة ركوب بعض الاطفال والاحداث للدراجات النارية، فيما دعت الى متابعة اولادهم.وأعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، امس الاثنين، عن إحتجاز ومصادرة عشرات الدراجات النارية وخصوصا من اللذين يمارسون الالعاب البهلوانية في الشوارع والطرقات العامة وذلك لمخالفة قواعد السير والسلامة المرورية.

وكتب اعلام المرور في الصفحة الرسمية لمديرية مرور كربلاء على "الفيسبوك"، ان "اعطاء الدراجه للاطفال خطر عليهم وعلى مستخدمي الطريق وسيعرضهم لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم وتسليمهم الى مديرية الاحداث لاجراء اللازم".

كما دعت المديرية اولياء الامور الى متابعة اولادهم دون السن القانونية عند ركوبهم الدرجات، محذرة في الوقت ذاته عدم السماح لهم بركوبها كونها خطر عليهم وعلى مستخدمي الطريق وتهرض الاحداث الى المسائلة القانونية.

وقالت، ان "الدراجة وسيلة نقل وليست وسيلة قتل، نتمنى منكم اخواني الاعزاء الالتزام بتعليمات مديرية المرور لغرض تفادي الحجز".

و حسب مديرية مرور كربلاء تستمر في حملتها التي تركزت على الدراجات الغير مسجلة والتي لاتحتوى على مصابيح.



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