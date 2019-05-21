الرافدين يطلق قروضاً لأصحاب الدراسات العليا

2019/05/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق قروض لاصحاب الدراسات العليا شملت الطلبة والباحثين والاساتذة.وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمصرف اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "قروض شملت الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرا الى "القروض تصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين لتغطية كلف بحوثهم".

وأكد، ان "القرض يشترط تسليمه بوجود كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة، ولاتتجاوز نسبة الاستقطاع 50% من راتبه الكلي"، مضيفا ان "مدة القرض تصل الى سنتين وتسدد شهرياً مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح".انتهى/س

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