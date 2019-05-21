عالية نصيف : الربط السككي مع الكويت مثير للسخرية

2019/05/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن موضوع الربط السككي مع الكويت مثير للسخرية.وقالت نصيف في بيان ، إن “على اي مسؤول عراقي يزور الكويت وقبل ان يعدهم بالربط السككي ان يعلم بأن شبكة السكك العراقية لا تتحمل أكثر من 20% من طاقة ميناء ام قصر فقط، علماً بأنها قديمة ولا تتحمل […]

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