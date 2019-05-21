نجاة مسؤول امني عراقي من محاولة اغتيال بتفجير داخل منزله

2019/05/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نجا مساعد مدير شرطة المقدادية بمحافظة ديالى من عملية اغتيال.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوتين ناسفتين انفجرتا قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في مرآب منزل ضابط برتبة عقيد والذي يعمل مساعد مدير شرطة المقدادية في منطقة سريحة في ديالى.واضاف ان التفجير لم يسفر عن اصابات بشرية تذكر.

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