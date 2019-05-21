2019/05/21 | 12:13

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بالجدول..



الكشف عن المساحات المحروقة في مناطق محافظة ديالى

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

11:46 am

42

بالجدول..



الكشف عن المساحات المحروقة في مناطق محافظة ديالى

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