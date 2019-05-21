2019/05/21 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

عدّ عضو المؤتمر الوطني العراقي محمد الموسوي، بان واشنطن تستفز وتبتز العراق مالياً وإقتصادياً، مشيرا إلى إن، بعض القادة السياسيون يقابلون المطامع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني يتهم أمريكا بابتزاز العراق ماليا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني يتهم أمريكا بابتزاز العراق ماليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).